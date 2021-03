Melrose High School quarter 2 honor roll 2020-21 academic year

Mar 18, 2021 by jkeating624

Published March 19, 2021

MELROSE — The following students achieved the honor roll for the second quarter of the 2020-21 academic year at Melrose High School

EXCELLENCE

Grade 9

Brophy, Connor; Buteau, Jami; Camelio, Emily; Carroll, Francesca; Chow, Nathan; Clark, Lucy; Corolla, Brigid; Difruscio, Jude; Ericsson, Cameron; Evans, Callia; Flank Contin, Lara; Guthrie, Raessler; Jaggers, Sadie; Jancaitis, Megan; Jelley, Maria; Karamcheti, Jaya; McDonald, Taylor; Martin, Rosalie; McGillicuddy, Roddy; Melville, Ronan; Mukasa, D’Mitra; Nault, Paul; Nguyen, Nicholas; Norris, Aava; Picone, Ava; Riker, Kaitlyn; Russell, Miriam; Sanford, Kaylee; Scacchi, Sophia; Shevtsova, Arina; Spencer, Grace; Sulahian, Peter; Timm, Scarlett; Whisler, Kathleen; Wilwerth, Ava; Wogthing, Kunsang.

Grade 10

Abidi, Ranya; Albuja, Elaine; Baba, Mina; Barletta, Sofia; Brodeur, Madeleine; Cancelarich, James; Cesar, Brennan; Cognata, Nicolas; Corr, Charlotte; DeSelm, Jaclyn; Finger, Mercera; Foucher, Kara; Frakt, Olivia; Gauch, Ian; Gentile, Chloe; Goldberg, Joshua; Goodwin, Olivia; Hamberg, Talya; Hickey, Coryn; Hitchman, Sarah; Lurilli-Hough, Ellis; Kavanaugh, Lily; Kurti, Aurora; L’Heureux, Noelle; Licitra-Peevey, Grace; McAndrew, Kate; McDonnell, Deirdre; Nagar, Ella; Pino, Jason; Pitcher, Sofia; Radzik, Meghan; Rhinelander, Eva; Ridgwell, Ethan; Varat, Nathaniel; Vieira Silva, Evellyn; Vogel, Isabel; Wong, Anna; Xu, Sabrina.

Grade 11

Abouchamcha, Hiba; Allen, Demya; Anderson, Caleb; Brady, Jacqueline; Brennan, Ella; Brooks, Rachel; Cancelrich, Katherine; Clark, Kaileigh; Doherty, Erin; Donovan, Kailey; Dugan, William; Fox, Matthew; Gardner, Emmett; Haralabatos, Athena; Harrington, Drew; Harriott, Alexander; Haseltine, Grace; Iannacone, Christian; Kavanaugh, James; Kirby, Rory; Lee, Jasmine; Lessor, Ethan; Liu, Stone; Maguire, Alexandra; McCarron, Brigid; Mignacca, Emma; Morrison, Robert; Mullaney, Catherine; Noel, Judelee; O’Hara, Liam; Ormond, Colin; Pluskey, Katherine; Powers, Andrew; Ray, Sophia; Riker, Aidan; Robicheau, Ruby; Saenz, Ruth; Serisky, Bennett; Sikkema, Katherine; Soukos, Elena Emanuela; Thapa, Serene; Totino, Sofia; Tysall, Charlotte; Vogan, Jayden; Webb, Olivia; Weiss, Haley; Whelan, Autumn; Whelan, Matthew; White Anthony.

Grade 12

Armstrong, Lila; Bailey, Leighton; Bakey, Colin; Bergin, Thomas; Bidgood, Megan; Brandon, William; Brenner-Slagle, Emma; Brodeur, Thomas; Burke, William; Campagna, William; Carrieri, Christian; Casey, Dara; Casey, Elizabeth; Chai, Emma; Chen, Louis; Corvi, Katherine; Couture, Isabelle; DeCecca, Ella; DeGraaf, Alec; Donohue, Grace; Fleming, Ella; Fogarty, Meghan; Foley, Julia; Frawley, Matthew; Gage, Eva; Gagliano, Lucia; Garnier, Zoe; Gauch, Abigail; George, Andrew; Hairston, Lauren; Halligan, Chloe; Heafey, Leah; Heidebrecht, Brooke; Hickey, Matthew; Jumper, Chrysanthie; Kroon, Sydney; Lawlor, Lillian; Ly, Ryan; Ly, Sophia; Macindewar, Ania; Maggio, Megan; Michaels, Nathaniel; Miller, Emma; Mortimer, Andrea; Murphy, Cecilia; Murthy, Julianne; Muscarella, Kathryn; O’Hara, Jack; Overgaag, Jacobus; Palumbo, Ava; Penta, Anastasia; Pham, Thu; Phan, Leena; Pierce, William; Pino, Thomas; Rigby, Meghan; Rocha, Paige; Shine, Isabella; Smith, Hailey; Sullivan, Randall; Szymczak, Michaela; Tyson, Lucille; Urchuk, Daniel; Viola, Zaden; Whisler, Madeleine; York, Maddison.

HIGH HONORS

Grade 9

Brown, Liam; Carrieri, Marina; Chardavoyne, Isabelle; DeGraaf, Cassandra; Doherty, Alison; Ferreira, Andrew; Fitzgerald, Kaitlyn; Gavin, Liam; Machanic, Aura; Mahoney, Norah; Methot, Charlotte; Otaluka, Amara; Pytlak, Benjamin; Rowe, Amy; Sevastyanov, Alexander; Skane, Jake; Smith, Zoe; Strasnick, Olivia; Sweeney, Ellie; Terentiyev, Benjamin; Thomas, Kiran; Tichovolsky, Mara; Tobin, Jordan; Tu, Jacqueline; Zinck, Grace.

Grade 10

Arens, Ella; Bailey, Annie; Bakey, Jillian; Barker, Kathryn; Bigord, Gio; Buffonge, Gabriel; Burke, Grace; Casey, Megan; Chi, Jason; Donovan, Sean; Faller, Miranda; Fay, Isabella; Giovanardi, Emily; Lakacha, Aysha; Lin, Jonathan; Maguire, Molly; Maher, Meghan; McCarthy, Laney; McSorley, Ava; Mistretta, Ella; Moore, Juliet; Mounsif, Sammy; O’Donnell, Russell; Peaslee, Abigail; Ravins, Liliana; Smith, Ian; Smith, Sofia; Smith, Taylor; Spinale, Anna; Story, Peter; Teeven, Lindsay; Vlajkovic, Draginja; Watson, Saniyah.

Grade 11

Burns, Ava; Chabot, Kyle; Chetkin, Samuel; Chevathamanon, Celine; Chow, Emily; Collins, Jane; Cushman, Issac; Downes, Shelagh; Drew, Ione; Farmelant, Maxwell; Fuentes, Yasmeen; Galusi, Olivia; Gavin, Niall; Healy, Brian; Iannacone, Aiden; Kawakami, Sera; Keegan, Hailey; Lacefield, Holly; Levesque, Morgan; Mackey, Anna; Maher, Luke; Nerden, Madeline; Overlan, Lauren; Piasecki, Torin; Pitcher, Brady; Podradchik, Sarah; Pothier, Bailey; rego, Erik; Risola, Katia; Russell, Tobey; Saggese, Milania; Smith, Emily; Sorensen Jr, Jacob; Weissman, Sophia.

Grade 12

Conlan, Meagan; Dell Isola, Caroline; Francazio, Corinne; Healey, Maggie; Maiani, Morgan; McAndrews, Thomas; McCarthy, Quinn; McGillicuddy, Ella; McNeely, Joseph; Oteri, Daniel; Phan, Anderson; Roberts, Kelsey; Skane, Jocelyn; Torchon, Jammessica; Van Beever, Ella; Zelton Marissa.

HONORS

Grade 9

Almeida, Michael; Bach, Eleanor; Bentley, Kathleen; Berry, Kristi; Bisson, Caroline; Cassavoy, Bennett; Cerretani, Mia; Clouser, Tobin; Gage, Natalie; Galego, Mia; Green, Aaron; Hanson, Katherine; Heipler, Aidan; Hergert, Flora; Johnson, Tamia; Jones, Hannah; Khramaz, Maryam; Kleinbub, Max; Lucien, Emily; Marchais, Manon; McAndrews, Adele; Menjivar, Alexander; Nolan, Lily; Nowik, Sadie; Nzui, Miles; Rossi, Benjamin; Rubin, Stella; Ryan, William; Saragosa, Adam; Saulnier, Nevaeh; Thompson, Darby; Tormo, Ava; Vernadakis, Ava; Walton, Sophie; Wenzel, Ava; Whennen, Aiden.

Grade 10

Albanese, Oto; Breen, Ruth; Brown, Noah; Ciccarello, Jenna; Codair, Christian; Desmond, Emma; Dolan, Ryan; Dussault, Daniel; Fogarty, Stephen: Hovis, Ryleigh; Ilic, Filip; Kiernan, Jack; King, Samuel; Korzeniowski, Joshua; Krant, Sofia; LaBarbera, Jason; Latta Giuliana, Zachary; Macjey, Sean; Madden, Joshua; Marceau-Olayinka, Branden; Markovic, Damian; McCarthy, Violet; McLaughlin, Natalie; Medard, Carl; Morrison, Luke; Morrissey, John; Natale, Amabel; Neil, Christopher; Paulson, August; Pollard, Harry; Praveen, Siddarth; Sheehan, Cian; Sleeper, Timothy; Szeto, Skylar; Taylor, Benjamin; Trendafilova, Magdalena; Tully, Jacklynn; Wallace, Ella; Walsh, Colin; Ward, Caroline; Wright, Nathan; Zarella, Joseph.

Grade 11

Allen, Emily; Aybar, Ana; Barbagallo, Samuel; Barriss, Kiersten; Boto, Trevor; Brady, Keira; Brincheiro, Anna; Camelio, Justin; Chai, Ethan; Colozzo, Robert; Corolla, Caeleigh; Coughlin, Brian; Cunningham, Isabel; DeCuncha, Gerard; DeLaurier, Jesse; DelGenio, Regina; Dewey, Owen; DiFiore, Andrew; Donohue, Ronan; Donovan, Machenzie; Federico, Zachary; Fiore, Isabella; Gesnaldo, Ava; Gjura, Edjol; Grava, Elizabeth; Hannon, Lucia; Hartwell, Morgan; Hubbard, Katherine; Hudson, Abigail; Izzi, Andrew; Jaggers, Harrison; Kilgallen, Emmi; Konstanty, Joseph; Kovacev, Ciara; Laidlaw, Madigan; Mackowski, Shannon; Madden, Molly; McCarthy, Aidan; Merullo, Jack; Miquilena, Dana; Moltoni, Spencer; Ormond, Matthew; Perperian, Caroline; Poravas, Jonah; Price, Bridget; Quinn, Liam; Richards, Michael; Saint-Louis, Tahina; Simard, Elana; Smith, Rowan; Stallings, Saoirse; Strasnick, Megan; Taupier, Soren; Trindade, Roberta.

Grade 12

Albanese, Alexa; Beauchesne, Andrew; Caira, Brianna; Casey, Courtney; Catalano, Sophia; Centrella, Adrianna; Centrella, Sofia; Cerretani, Isabella; Cesar, Ethan; Champagne, Jenna; Ciccarello, Alli; Connolly, Hannah; Costa, Ava; D’innocenzo, Joseph; Difruscio, Anthony; Drafts-Johnson, Adam; Drif, Sohaib; Driscoll, Dylan; Dulling, Nicholas; Fennell, Brandan; Fogarthy, Maeve; Freed, Daniel; Garceau, Chloe; Germain, Alexander; Godfrey, Niamh; Guanci, William; Hudson, Emily; Jaggers, John; Kelleher, Julianna; Kiernan, Caroline; Lauzon, Anabelle; Lebrun, William; Lecomte, John; Maher, Christopher; Maher, Michael; Meher, Ryan; Maiuri, Francesca; Marshall, Jayden; Matthews, Seamus; McAvoy, Griffin; McCarron, Catherine; McDonough, Cameron; McGovern, Eric; Meade-Kelly, Xavier; Mistretta, Emily; Moleus, Marsha; Motroni, Gianna; Nowik, Julian; O’Brien, Alexis; Orcutt, Chloe; Overlan, Zoe; Perella, Jack; Petitpas, Max; Quigley, Alyssa; Rosnov, Zoe; Rowe, Jake; Sanderson, Grace; Smiles Rodriguez, Stephan; Stanton, Brianna; Stockwell, Matthew; Sturgis, Samuel; Swan, Jacob; Swift, Mia; Thompson, Allison; Tremblay, Nicholas; Vollertsen, Maximus; Waden, Emily; Wahl, Camille; Whitley, Joseph.